Москва, 3 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В регионах Среднего Поволжья 3 августа может наблюдаться торнадо, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Comfreak Торнадо

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По его словам, сейчас в центральных регионах страны погоду определяет холодный атмосферный фронт. После жары вторжение холода вызвало рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тыс. м.

«Это несет локальные короткие дожди, местами небольшой дождь — без «камней» с неба. А «камни» с неба (3 августа) ожидаются в Поволжье и Среднем Поволжье», — сказал он.

Тишковец уточнил, что весь атмосферный фронт будет уходить постепенно на восток и юго-восток, где ожидаются грозы, ночные ливни, местами с градом. Днём 3 августа «на линии огня» окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татария, Саратов и отдельные районы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра РФ, 3 августа в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, порывистый ветер. Температура воздуха +22…+24 °C.

В ночь на 4 августа в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +12…+14 °C. Ветер западный 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с, ночью 3−8 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

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