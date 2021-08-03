Токио, 3 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota планирует вывести на рынок трехрядную модификацию кроссовера Highlander к 2023 году. Об этом сообщает издание Automotive News.

Toyota Toyota Highlander

Таким образом, компания Toyota собирается пополнить линейку автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Удлиненная версия Toyota Highlander, которая получит приставку Grand, займет место между обычным кроссовером Highlander и внедорожником Sequoia в модельном ряду бренда.

Стоит отметить, что длина актуальной модели Highlander составляет 4 966 мм, ширина — 1 930 мм, а высота 1 755 мм. Размер колесной базы равен 2 850 мм. Под капотом кроссовера, предназначенного для рынка США, стоит шестицилиндровый мотор на 3,5 л мощностью 295 л. с. В России модель оснащается 249-сильным двигателем.

Кроме того, в Соединенных Штатах также продается гибридная версия Highlander, которая состоит из 2,5-литрового атмосферного агрегата.

Ранее стало известно, что седан Toyota Avalon может покинуть авторынок США, что связано с низкими продажами модели.

Читайте также: В России выросли продажи премиальных авто сегмента SUV с пробегом