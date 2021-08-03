Саратов, 3 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Саратовской области в текущем году 18 многодетных семей из 14 районов будут обеспечены микроавтобусами. По информации пресс-службы губернатора региона, первые семь автомобилей уже доставлены в семьи из Аткарского, Балаковского, Духовницкого, Калининского, Марксовского и Пугачевского районов.

Spec.drom.ru Микроавтобус

Данная мера региональной поддержки существует для многодетных семей с 2006 года. Воспользоваться ей могут семьи, имеющие семь и более несовершеннолетних детей. В 2021 году в бюджете Саратовсеой области на приобретение микроавтобусов предусмотрено 28 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с начала года более 1,5 тыс. детей родилось в многодетных семьях, что на 17% больше, чем в прошлом году. В саратовских семьях все чаще рождаются, по сравнению с 2020 годом, третьи и четвертые по счету малыши.

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