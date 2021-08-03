Уфа, 3 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Водитель трактора скончался в больнице после ДТП в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что рано утром 27 июля на 7 км автотрассы Целинный — Уральский трактор, за рулем которого находился 43-летний мужчина, съехал с дороги и опрокинулся.

Отмечается, что водителя этого автотранспортного средства срочно доставили в медучреждение. Там он через несколько дней скончался от полученных травм. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом.