Элиста, 3 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки скончался один ковид-пациент, сообщает региональный оперштаб 3 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 488 человек.

ИА REGNUM напоминает, что суточный прирост заражений коронавирусом в Калмыкии остаётся высоким. До 15 августа в регионе действует режим коронавирусных ограничений.