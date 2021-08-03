Москва, 3 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Для детей суточная норма употребления арбуза составляет от 80 грамм до 150 грамм мякоти, для взрослых людей — 500 грамм. Об этом 3 августа рассказали врачи, слова которых приводит РИА Новости.

Harsha K R Арбуз

«Порция арбуза для малыша 2−3 лет не должна превышать 80−100 грамм мякоти, к 3−6 годам разовую порцию можно увеличить до 150 грамм мякоти», — указала педиатр Марина Лерман.

При этом она уточнила, что арбуз не рекомендовано употреблять в пищу детям в возрасте до двух лет, так как он может стать причиной пищевой аллергии.

Также врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала о суточной норме этой ягоды для взрослых, которым можно съедать до 500 грамм арбуза в сутки при условии, что вместе с этим не употребляются другие углеводы. В то же время, она пояснила, что арбуз можно есть в любое время суток, кроме времени перед сном.

«Не стоит за один прием пищи съедать килограмм арбуза, потому что наш организм не может одновременно усвоить 60 грамм чистых углеводов. Получится так, что он 20−30 углеводов усвоит, а все остальное отложит в жир», — добавила врач.

Напомним, 3 августа отмечается международный день арбуза.

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