Катангский район, Иркутская область, 3 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. На территории Иркутской области за минувшие сутки ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади более 21 тыс. га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области Пожары в Иркутской области

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Кроме того, пожарные локализовали ещё восемь возгораний на площади 5,8 тыс. га в Катангском и Усть-Кутском районах. При этом за сутки выявлено четыре новых пожара площадью 21 га.

«На утро 3 июля также продолжают действовать 38 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 88 856 га», — отметили в правительстве.

Леса горят на территориях Катангского, Киренского, Бодайбинском, Мамско-Чуйского и других районов. В борьбе с огнём задействовано более 900 человек, в том числе мобилизованных граждан, а также 80 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на помощь иркутским спасателям накануне направлены сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Они помогут в ликвидации возгораний в Катангском и Киренском районах Приангарья.