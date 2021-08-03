3 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Членство Украины в НАТО и ЕС не только укрепит прогресс на Украине, оно также поспособствует тому, чтобы еще раз объединить Запад

Александр Белов, , 10:38 — REGNUM После распада Советского Союза в ноябре 1991 года территорию, простирающуюся от Центральной Европы до Центральной Азии, обычно называют «постсоветским пространством». Подобное видение всегда было сопряжено с определенными проблемами, и через 30 лет после его введения в оборот пришло время от него отказаться. Такая формулировка вводит в заблуждение и подразумевает определенную степень политической, социальной и экономической согласованности между различными странами, включая Украину.

Евроинтеграция Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще большее беспокойство вызывает то, что ее использование побуждает политиков и общественность за пределами этого региона смотреть на эти страны через определенную призму, пишет нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье, вышедшей 2 августа в Foreign Affairs.

Такой редуктивный подход служит «империалистическим целям Кремля». Президент России Владимир Путин не жалеет усилий для продвижения ложного исторического нарратива о том, что украинцы и русские составляют «одну нацию». Его недавняя статья на 5,3 тыс. слов, по некоторой информации, стала обязательной для чтения в российской армии. Путин хочет собрать страны бывшего Советского Союза и обратить вспять то, что он называет «величайшей геополитической катастрофой двадцатого века».

"Но для миллионов людей в регионе распад Советского Союза не стал катастрофой. Это было освобождение», — подчеркнул дипломат.

Борис Ельцин у Белого дома. 1991 Kremlin.ru

Сразу после 1991 года общая история действительно объединила страны, возникшие на развалинах Советского Союза. Но из-за того, что в последующие десятилетия они пошли разными путями, этот опыт становится все менее актуальным. Западным странам нужно перестать видеть в них просто постсоветское пространство.

«Но если эта геополитическая конструкция устарела, то какие рамки должны ее заменить?» — задается вопросом дипломат. — И каких изменений потребует этот сдвиг во внешней политике Соединенных Штатов и их союзников?»

В случае с Украиной, прежде всего, признание новой реальности означает предоставление Украине официального места на Западе. Пришло время Соединенным Штатам и Европе разработать четкую дорожную карту, по которой Украина наконец вступит в НАТО и Европейский союз.

«Членство Украины в НАТО и ЕС не только укрепит прогресс на Украине, оно также поспособствует тому, чтобы еще раз объединить Запад», — отметил дипломат.

Как игрок в Центральной и Восточной Европе и на Черном море Украина может многое предложить НАТО по вопросам региональной безопасности. Мощные вооруженные силы страны имеют бесценный боевой опыт «борьбы с российскими войсками после вторжения 2014 года». Ни один из нынешних членов НАТО не обладает таким опытом или знаниями. А когда дело доходит до кибербезопасности и борьбы с дезинформацией, немногие страны могут соперничать со способностью Украины одновременно распознавать российскую тактику и противодействовать ей.

На учениях Sea Breeze 2018 Mil.gov.ua

Украина также призвана сыграть жизненно важную роль в обеспечении энергетической независимости Европы. На протяжении десятилетий Украина является надежной страной-транзитером для поставок газа в страны Европы. Киев не намерен отказываться от этого, несмотря на попытки России обойти украинскую систему с помощью таких проектов, как газопровод «Северный поток — 2». Украина обладает уникальной энергетической инфраструктурой, которая включает третье по величине в мире подземное хранилище газа и 37 тыс. км трубопроводов, и готова предложить это Западу.

А с ее огромным потенциалом для производства «зеленого» водорода с помощью солнечной и ветровой энергии Украина имеет хорошие возможности для того, чтобы внести свой вклад в переходе ЕС к экологической энергетике. Другие элементы экономики Украины также показывают огромные перспективы — от продемонстрированной способности к цифровизации до сельскохозяйственного сектора, способного гарантировать глобальную продовольственную безопасность.

Несмотря на весь прогресс, достигнутый Украиной до сих пор, страна все еще нуждается в дальнейших реформах. В эту категорию попадают усилия по искоренению коррупции. Правительство уже добилось значительного прогресса, включая реализацию в июле исторического закона о земельной реформе, который ранее был приостановлен на два десятилетия, что повысит прозрачность и даст толчок экономике.

Этим летом были наконец приняты другие важные законопроекты, призванные привести в порядок судебную систему, предоставив международным экспертам право решающего голоса в процессе фильтрации потенциальных судей с сомнительной репутацией.

«Мы реалисты в отношении того, сколько еще нужно сделать для борьбы с коррупцией в судебной системе, секторах обороны и безопасности и других учреждениях. Но сила нынешней политической воли ясно видна в этих смелых недавних шагах, предпринятых, несмотря на огромное сопротивление заинтересованных сторон», — подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Под руководством президента Владимира Зеленского Украина полностью привержена ускорению реформ в соответствии с ожиданиями своих европейских и трансатлантических партнеров. Это то, чего хочет народ Украины, и он заплатил высокую цену, защищая свой выбор. Исторический процесс теперь, кажется, тоже на их стороне.

Но собственные усилия Украины не увенчаются успехом без решительной поддержки со стороны ЕС, НАТО и государств — членов этих двух организаций. Предпринимаемые шаги должны быть взаимными, и все стороны должны работать над достижением цели членства Украины в обеих организациях. Соединенные Штаты и Европа должны признать, что Украина — часть Запада. Только тогда нынешние усилия не окажутся напрасными.