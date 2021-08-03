Красноярск, 3 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 475 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 92 409. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус. Красноярск

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Из 475 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 103 (темп прироста 0,4%), в Норильске — 52 (1,3%), в Канске — 45 (1,7%), в Назарово — 24 (1,5%), в Енисейске — 19 (1,7%) и Ачинске — 17 (0,3%). В районах края больше всего выявлено инфицированных в Рыбинском — 25 (2,0%), Кежемском — 21 (2,0%), ТДНМР (г. Дудинка) — 18 (2,5%) и Канском — 17 (2,3%) человек.

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3374 человек, снято с наблюдения — 3476. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 43 657 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярске ректор Сибирского федерального университета (СФУ) Максим Румянцев подписал два приказа, регламентирующих действия по профилактике и предупреждению распространения коронавируса. Первый документ предписывает работникам университета пройти полную вакцинацию от коронавируса до 10 сентября 2021 года.