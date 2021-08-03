Вашингтон, 3 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Поклонник Minecraft выложил в сеть видео, в котором показан момент, когда игра из-за ошибки «убивает» его персонажа. Об этом 3 августа сообщил портал Screen Rant.

Minecraft

Инцидент произошёл в тот момент, когда пользователь форума Reddit Vuukee попытался вернуться при помощи Портала Края в Верхний мир. В результате его персонаж погиб из-за «падения с высоты» и потерял весь свой инвентарь.

В комментарии к публикации другие пользователи Reddit сообщили, что с этой ошибкой игроки сталкиваются на протяжении последних недель. Некоторые поклонники игры предположили, что она появилась в Minecraft Bedrock Edition после очередного обновления, однако владельцы ПК и Nintendo Switch отметили, что они также столкнулись с этой проблемой в других версиях игры.

Напомним, релиз версии Minecraft 1.17 с первой частью дополнения Caves & Cliffs состоялся 6 июня 2021 года. Студия Mojang 13 июля 2021-го сообщила, что с выходом обновления 1.18 Minecraft получит совершенно новую систему генерации мира.