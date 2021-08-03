Лондон, 3 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. КНДР занимает последнее место в мировом рейтинге свободы выражения мнений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные британской правозащитной организации Article 19.

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Согласно опубликованным данным, Северная Корея стала единственной страной, получившей 0 баллов из 100 возможных. Сирия, Туркмения и Эритрея получили по 1 баллу, а Китай — 2 балла.

Известно, что в рейтинг, при составлении которого учитывались 25 пунктов, включая свободу слова, цензуру, притеснение журналистов, вошли 162 страны.

В топ-5 вошли: Дания и Швейцария (по 95 баллов), Норвегия, Швеция и Финляндия (по 94 балла). Южная Корея заняла 31-е место, набрав 83 балла.