Москва, 3 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 2,6 млрд рублей, сообщает 3 августа сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Средства пойдут на выполнение мероприятий по снижению уровня загрязнения окружающей среды в рамках проекта «Чистый воздух».

Финансирование в 2021 и 2022 годах получат Забайкальский край, Кузбасс и Омская область. Наибольшая часть будет выделена Новокузнецку на ремонт в сети электротранспорта, а также строительство теплотрасс и газопроводов — 1,1 млрд рублей. Ещё 914 млн рублей поступят в Читу, где закупят троллейбусы и построят для них депо, а также закроют угольные котельные.

Омску достанется 613,4 млн рублей. В городе приобретут экологичные модели автобусов, работающие на газомоторном топливе.