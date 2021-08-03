Ярославль, 3 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Ярославле прививку от коронавируса сделали уже 55% сотрудников муниципальной системы образования. Об этом на общегородском совещании рассказала заместитель мэра Ярославля Елена Новик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Вакцинация

«Хочу сказать, что у нас сейчас как сотрудники всех учреждений дошкольного образования, так и образовательных учреждений, достаточно активно ведут это мероприятие и сегодня процент вакцинации составил уже 55 процентов», — сказала Елена Новик.

По словам Новик, к началу учебного года порог в 60% вакцинированных будет достигнут. Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач Ярославской области ввёл обязательную вакцинацию отдельных категорий работников. В их числе учителя, врачи, сотрудники торговли и сферы услуг. До конца августа привиться двумя компонентами вакцины должно не менее 60% работников.