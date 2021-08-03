Чебоксары, 3 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Батыревский район Чувашии в очередной раз привлёк внимание надзорных органов в связи с жалобами на состояние рек. На этот раз жители обратили внимание на состояние реки Була, сообщили ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов республики.

Cap.ru Отбор проб воды в реке Була в селе Батырево Чувашии

Государственные инспекторы ведомства в области охраны окружающей среды выехали на место сброса неочищенных сточных вод из очистных сооружений в реку Булу в селе Батырево. Причиной внепланового выезда стали «многочисленные обращения граждан по факту загрязнения реки».

Специалисты минприроды Чувашии, а также регионального центра лабораторного анализа и технических измерений в присутствии представителя администрации Батыревского района отобрали пробы воды в месте сброса сточных вод, а также выше и ниже водосброса.

Результаты лабораторных исследований качества воды ожидаются к концу недели.

Cap.ru Река Була в селе Батырево Чувашии

Напомним, ранее жители села Батырево жаловались на загрязнение ручья Кепе, на что в числе первых отреагировали в региональном штабе ОНФ. Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Батыревском районе Чувашии завели уголовное дело по факту гибели рыбы на русловом пруду на реке Кепе, который расположен в 500 метрах от села Батырево. Ущерб правоохранители оценили в 233 тыс. рублей.

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