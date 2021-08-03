Оттава, 3 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выполнил условия пари, которое он заключил с президентом США Джозефом Байденом перед финальной серией Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс». В этом споре глава канадского правительства проиграл, так же как потерпел поражение канадский клуб.

Concertcity.ru Хоккей

Читайте также: Байден и Трюдо заключили пари на результат финала Кубка Стэнли

«Да, мне потребовалось некоторое время на то, чтобы оправиться от разбившего мне сердца финала Кубка Стэнли, но пари есть пари», —написал Трюдо в Твиттере. —Монреальские сэндвичи с копчёным мясом уже отправились в путь — наслаждайтесь!»

Канадский премьер также направил поздравления чемпионам НХЛ, американскому клубу «Тампа».

Как сообщало ИА REGNUM, заключить дружеское пари на победу в финале Кубка Стэнли премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил президенту США Джо Байдену в конце июля. Глава Белого дома ответил согласием.

Напомним, американский клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «МонреальКанадиенс» дома в пятом матче финала Кубка Стэнли со счетом 1:0 и одержала победу в турнире. Счёт в финальной серии — 4:1.