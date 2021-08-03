Якутск, 3 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8 Министерства обороны России направлен к селу Кылайы в Усть-Алданском районе Якутии для тушения лесного пожара. Сообщение об этом опубликовано 3 августа в телеграм-канале регионального оперштаба.

LxAndrew Река в Якутии

На борту вертолёта находится водосливное устройство и мобилизованные граждане. К этому же селу в ближайшее время отправят вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством.

Кылайы — административный центр Тюляхского наслега — сельского поселения в 135 км от райцентра Борогонцы. Это один из самых труднодоступных наслегов района (улуса).

Как сообщало ИА REGNUM, из села Кылайы эвакуировали около ста человек, пожар почти подошёл к жилым домам.

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