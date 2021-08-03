Томск, 3 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Оправдательный вердикт по первому в России делу о занятии высшего положения в преступной иерархии вынесла в областном суде Томска коллегия присяжных заседателей. Об этом 3 августа сообщили в суде.

Цитата из т/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 179. СССР Криминальный авторитет

«Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт», — приводит слова представителя суда ТАСС.

При этом приговор по этому решению будет вынесен в ближайшем времени и, согласно УПК РФ, вынесенный коллегией присяжных заседателей оправдательный вердикт является обязательным для председательствующего в суде, после чего должен последовать оправдательный приговор.

Отметим, в мае 2019 года полиция задержала жителя Томска, имеющего, как считало следствие, статус «вора в законе» и управлявшего криминальными элементами в Томской и Кемеровской областях, и в России в целом.

После этого в отношении задержанного было возбуждено первое в РФ уголовное дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», максимальным сроком наказания по которой является до 15 лет лишения свободы.