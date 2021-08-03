Москва, 3 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Для родственников граждан России, пострадавших в ДТП в Турции, открыли телефонную горячую линию. Номер в Турции: +90 538 393 34 51, в России: +7 915 327 79 68.

Автобус

Дорожная авария с жертвами произошла в районе города Манавгат (Анталья) накануне, 2 августа. Водитель не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось.

В автобусе ехали 22 российских туриста. В результате происшествия погибли, по последним данным, четверо граждан РФ, еще 16 пострадали. Со всеми пострадавшими в больницах находятся русскоговорящие гиды.

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