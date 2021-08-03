Оренбург, , 09:41 — REGNUM Избирательная комиссия Оренбургской области подаст апелляцию на решение Оренбургского областного суда о признании постановлений облизбиркома, где речь об отказе в заверении списков кандидатов реготделения партии «Российский общенародный союз» на выборах депутатов Заксобрания, незаконным. Информация об этом опубликована на сайте Избирательной комиссии Оренбуржья.

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По мнению облизбиркома, партия нарушила установленный законом порядок выдвижения списков кандидатов. Также Избирательная комиссия считает, что неверно применена новая норма Кодекса административного судопроизводства в части исчисления сроков на обжалование решений Избирательных комиссий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля областной суд признал постановления Избирательной комиссии Оренбургской области в отношении Российского общенародного союза незаконными и принял решение об их отмене. Судебная инстанция обязала облизбирком в течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу заверить областной список кандидатов, выдвинутый партией при проведении выборов депутатов Законодательного собрания седьмого созыва.

Добавим, выборы в региональный парламент пройдут 17−19 сентября 2021 года по смешанной системе: 24 депутатов изберут по партийным спискам и 23 — по одномандатным округам.

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