Энгельс, Саратовская область, 3 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Саратовской области после происшествия с водителем такси организована прокурорская проверка, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Инцидент произошел в городе Энгельсе. В интернете появился видеоролик, на котором женщина наносит удары по лицу и голове водителю такси, оскорбляя его и требуя выполнить ее заказ. Поводом для конфликта стал отказ таксиста выполнять услугу по перевозке в связи с превышением допустимого числа пассажиров.

Прокуратура устанавливает участников конфликта и в дальнейшем опросит их о происшествии. Действиям пассажирки будет дана юридическая оценка на наличие состава преступления либо административного правонарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Свердловской области обвинили в изнасиловании и разбойном нападении на женщину-таксиста в Башкирии.

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