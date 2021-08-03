Южно-Сахалинск, 3 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. На Курилах завершилась 12-ти дневная экспедиция сахалинского регионального отделения «Поисковое движение России». На этот раз поисковые работы проходили на острове Шумшу, написали 3 августа участники экспедиции на официальной странице организации в Instagram.

Кристина Уколова ИА REGNUM Поисковые работы

Читайте также: В центре Краснодара увековечат память о пленниках фашизма. Комментарий

В поисковых работах принимали участие всего три человека. Организовать полноценную экспедицию не позволило отсутствие финансирования.

Тем не менее в ходе поисков удалось обнаружить останки шести советских солдат, которые погибли при штурме острова в августе 1945 года.

«Один боец был в сапогах, остальные в ленд-лизовских, американских ботинках. Каска присутствовала только на одном солдате, благодаря которой погибшие и были обнаружены. В ногах одного из воинов обнаружены фрагменты сумки, в которой лежал алюминиевый котелок и ЗиП к пулемёту Максима (молоточек, ключи, выколотки, экстрактор гильз, нож для вскрытия цинковых ящиков с патронами и прочее). Между котелком и ЗиПом лежали остатки красноармейской газеты «Верный сын Родины» за 1945 год. А под солдатом был обнаружен запасной ствол к пулемёту Максима. Всё это говорит о том, что с большой долей вероятности, погибший был номером расчёта станкового пулемёта. У одного из солдат при себе оказался перочинный нож, с нацарапанной надписью «На память Ване», — написали участники экспедиции.

Поисковики обратили особое внимание на одного из найденных солдат. Рядом с ним был обнаружен мундштук для трубы или горна. В списках погибших значится Василий Тюменцев — красноармеец был музыкантом музыкального взвода 101-й стрелковой дивизии. Он пропал без вести 18 августа 1945 года при штурме острова Шумшу. Поисковики предполагают, что обнаружили именно его останки и начали искать родственников красноармейца.

Как сообщало ИА REGNUM, памятный знак, посвященный советским гражданам, замученным в фашистках лагерях на территории Краснодара, установят почти в самом центре столицы Кубани. Мемориал будет представлять из себя скульптурную композицию на каменной основе, на которой будет прикреплена металлическая табличка с текстом, отображающим замысел сооружения.