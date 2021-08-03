Москва, 3 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Около 6 млн жителей России оказались невыездными из-за неоплаченных долгов за первые шесть месяцев 2021 года. Это следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

meg_nicol Ржавая цепь

По 5,9 млн исполнительных производств были вынесены постановления о временном ограничении на выезд в другие страны, указали в службе. При этом по состоянию на 1 мая невыездными были 5,1 млн человек. За следующие два месяца их стало на 800 тыс. больше.

Около 10% невыездных — должники по алиментам. Помимо них ограничивают выезд чаще всего тем, кто накопил долги за услуги ЖКХ и просрочил платежи по кредитам. За первые полгода с невыездных должников взыскали более 25,6 млрд рублей.

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