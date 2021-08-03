Ульяновск, 3 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области, где ранее из-за нехватки вакцин от COVID-19 временно приостанавливалась вакцинация, перебоев с поставками нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по развитию региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По оперативным данным, в настоящее время в Ульяновской области первую прививку сделал 271 481 человек, из них завершили вакцинацию вторым компонентом 217 435 жителей области.

Всего область получила 301 372 доз различных видов российских вакцин, в том числе передано 285 202 комплекта «Спутника V», 1760 — «КовиВака» и 14 410 доз «ЭпивакКорона».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 66 159 случаев заражения коронавирусом, вылечились 61 736 человек, жертвами COVID-19 стали 1998 человек.