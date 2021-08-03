Ижевск, 3 августа, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 3 августа прививку от коронавируса сделали 303 635 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 214 978 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 3422 жителя республики. 4342 человека за указанные дни получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 августа в Удмуртии провели 1 409 412 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2994 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4931 исследование.

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