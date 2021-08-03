Тбилиси, , 09:35 — REGNUM Сотрудники грузинского филиала некоммерческой организации из США «Международный республиканский институт» (IRI) провели в Грузии социологический опрос для составления негативного политического рейтинга партий в стране. Данные исследования были обнародованы 2 августа на странице организации в соцсети Facebook.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что респондентов спрашивали, за какую политическую силу они бы никогда не стали голосовать.

По данным исследования, чаще всего участники опроса называли самую крупную оппозиционную партию в Грузии — «Единое национальное движение» — 30%. На второе место антирейтинга, получив 24% негативных отзывов, попала правящая партия «Грузинская мечта».

Против партий «Гирчи» и «Альянс патриотов» высказались по 10% респондентов. Против «Гирчи — больше свободы», Лейбористкой партии и «Объединённой Грузии» были, соответственно, 8%, 7% и 5% опрошенных.

Остальные партии в негативном рейтинге получили менее 5%. Не ответили на вопрос 28% респондентов.

Исследование проводилось с 15 по 30 июня. Были опрошены 1,5 тыс. человек. Погрешность оценивается на уровне 2,5%.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначены выборы мэров городов, включая Тбилиси, а также депутатов городских советов.

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