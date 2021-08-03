Тбилиси, 3 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Сотрудники грузинского филиала некоммерческой организации из США «Международный республиканский институт» (IRI) провели в Грузии социологический опрос для составления негативного политического рейтинга партий в стране. Данные исследования были обнародованы 2 августа на странице организации в соцсети Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

Сообщается, что респондентов спрашивали, за какую политическую силу они бы никогда не стали голосовать.

По данным исследования, чаще всего участники опроса называли самую крупную оппозиционную партию в Грузии — «Единое национальное движение» — 30%. На второе место антирейтинга, получив 24% негативных отзывов, попала правящая партия «Грузинская мечта».

Против партий «Гирчи» и «Альянс патриотов» высказались по 10% респондентов. Против «Гирчи — больше свободы», Лейбористкой партии и «Объединённой Грузии» были, соответственно, 8%, 7% и 5% опрошенных.

Остальные партии в негативном рейтинге получили менее 5%. Не ответили на вопрос 28% респондентов.

Исследование проводилось с 15 по 30 июня. Были опрошены 1,5 тыс. человек. Погрешность оценивается на уровне 2,5%.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначены выборы мэров городов, включая Тбилиси, а также депутатов городских советов.