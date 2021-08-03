Вашингтон, 3 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) выделил $650 млрд на восстановление мировой экономики, пострадавшей от последствий мировой экономики. Об этом сообщается на сайте МВФ.

МВФ. Вашингтон

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Отмечается, что решение о распределении специальных прав заимствования (SDR), эквивалентных $650 млрд, было принято исполнительным советом фонда.

«Это историческое решение — крупнейшее распределение SDR в истории МВФ», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Она уточнила, что данное решение «принесёт пользу всем членам, укрепит доверие и будет способствовать устойчивости и стабильности мировой экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кристалина Георгиева заявила, что выделение специальных прав заимствования странам-членам Международного валютного фонда позволит усилить их реакцию на кризис, вызванный пандемией COVID-19.

SDR были созданы в 1969 году как финансовый инструмент пополнения резервов. По данным МВФ, всего было выделено SDR на сумму, эквивалентную $293 млрд. При этом крупнейшее выделение SDR было в 2009 году после мирового финансового кризиса.

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