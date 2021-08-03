Чита, 3 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Забайкальском крае ужесточили требования к мелким «алкоточкам», расположенным в жилых домах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, площадь баров должна составлять 38 кв. метров вместо прежних 20.

Дарья Драй ИА REGNUM Бар

Законопроект об этом подписал губернатор региона Александр Осипов. По словам министра экономического развития края Александра Бардалеева, ограничение в 38 квадратов касается площади не всего помещения, а только зала обслуживания.

«Для чего это нужно? Чтобы хотя бы частично вернуть людям покой и тишину. Снизить количество правонарушений, совершаемых завсегдатаями таких мест. Проблема старая и давно требовала решения», — отметил он.

Новые требования вступают в силу с 7 августа.