В Забайкалье ужесточили требования к барам в жилых домах
Чита, 3 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Забайкальском крае ужесточили требования к мелким «алкоточкам», расположенным в жилых домах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, площадь баров должна составлять 38 кв. метров вместо прежних 20.
Законопроект об этом подписал губернатор региона Александр Осипов. По словам министра экономического развития края Александра Бардалеева, ограничение в 38 квадратов касается площади не всего помещения, а только зала обслуживания.
«Для чего это нужно? Чтобы хотя бы частично вернуть людям покой и тишину. Снизить количество правонарушений, совершаемых завсегдатаями таких мест. Проблема старая и давно требовала решения», — отметил он.
Новые требования вступают в силу с 7 августа.