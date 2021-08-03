Лос-Анджелес, США, 3 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Кит Харрингтон заявил, что кинокомикс «Вечные» сильно отличается от всего, что ранее делала студия Marvel. Об этом 3 августа сообщает портал Сomicbook. Актёр сказал журналистам, что его очень впечатлила режиссёр Хлоя Чжао и назвал актёрский состав фильма «феноменальным, разносторонним и разнообразным».

Marvel Studios Marvel

«Просто казалось, что они делали что-то совсем другое с этим фильмом», — сказал Харрингтон, напомнив, что съёмки проходили ещё до начала эпидемии коронавируса. Актёр добавил, что его расстроило то, что премьеру так надолго отложили, и что сейчас он продолжит рассказывать об этом проекте.

Напомним, премьера «Вечных» в России запланирована на 4 ноября 2021 года. Кроме Кита Харрингтона в кинокомиксе снимаются Ричард Мэдден, Джемма Чан, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумаил Нанджиани и другие известные актёры.