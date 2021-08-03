Москва, 3 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В России зарегистрировано 2 943 000 транспортных средств, чей возраст 35 лет и более (по состоянию на 1 января 2021 года). Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Автомобили

При этом на долю автотехники, собранной до 1987 года, приходится 5% от общего объема всех машин в стране. Доля мототехники, выпущенной до указанного года, составила 39% (930 тыс. ед.).

По данным аналитиков агентства, почти каждый седьмой грузовик в России старше 35 лет. В общей сложности таких автомобилей в стране зарегистрировано 573 тыс. экземпляров. Это составляет 15% от общего объёма грузовых машин в РФ.

Что же касается автобусов старше 35 лет, то их доля вдвое меньше — 7,5% (31 тыс. ед.).

Напомним, на начало нынешнего года средний возраст легковых автомобилей в России составлял почти 14 лет, а их численность равнялась 45 млн экземпляров.

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