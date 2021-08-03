Красноярск, 3 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. По состоянию на утро 3 августа в Красноярском крае действует девять лесных пожаров на площади 4,5 тыс. га — в Кежемском, Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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Одно возгорание локализовано. Как уточнили в министерстве, населённым пунктам ничего не угрожает. Тушением занимаются более 270 человек, задействовано девять единиц техники.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали шесть лесных пожаров — в Бирилюсском, Богучанском и Кежемском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 2 августа в Красноярском крае было зарегистрировано 14 лесных пожаров на площади 3,1 тыс. га.