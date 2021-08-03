Ижевск, 3 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также восемь летальных случаев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

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Скончались женщины в возрасте 64, 66, 72 и 80 лет, 81-летняя и 91-летняя женщины, а также мужчины в возрасте 67 лет и 81 года. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1234 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 3 августа в регионе выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 172 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 40 574 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 5630 жителей.

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