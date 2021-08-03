Вашингтон, 3 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Государственный департамент Соединенных Штатов вводит СМИ в заблуждение относительно условий работы диппредставительства США в России. Об этом 2 августа заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит российское посольство на своей странице в соцсети Facebook.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера», — заявил он, комментируя главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о требовании РФ для диппредставительства США не нанимать на работу местный персонал.

«Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел», — добавил Антонов.

При этом посол РФ утончил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону отказаться от введения ограничений в работе посольств РФ и США, однако, как отметил российский дипломат, американская сторона все большее ужесточает условия деятельности российских дипломатов.

Также он указал, что российская сторона в течение долгого времени проявляла сдержанность, хотя параллельно шло «многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов в США».

«Мы до последнего воздерживались от втягивания в порочный круг «обмена ударами». Неоднократно предлагали коллегам «обнулить» на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Эти призывы услышаны не были. Более того, условия работы наших сотрудников продолжают ужесточаться», — добавил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что российские дипломаты, проработавшие в США в течение трех лет и которым до 3 сентября предписано покинуть страну должны либо покинуть её, либо подать заявление на продление их визы.