Якутск, 3 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Якутии не хватает доз «Спутник V» для первой прививки от COVID-19. Министерство здравоохранения республики выпустило приказ, по которому теперь первичную вакцинацию будут проводить с помощью «Спутник Лайт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе правительства региона.

Yarregion.ru Вакцинация

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Глава республики Айсен Николаев констатировал необходимость ускорить вакцинацию в Мирнинском районе Якутии. В муниципалитет будет направлено 300 доз вакцины «Спутник Лайт».

По итогам обсуждения глава республики поручил усилить контроль за соблюдением ограничительных мер, ускорить темпы вакцинации, активизировать информирование населения. Руководство региона полагает, что нужно принимать срочные меры, чтобы изменить обстановку в Мирнинском районе, пока не начался учебный год и люди не вернулись из отпусков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мирнинском районе Якутии резко возросло количество заболевших коронавирусом. Ситуация усугубилась потому, что стали плохо соблюдаться противоэпидемические ограничения.