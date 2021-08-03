Сараево, 3 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Новый верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиан Шмидт намерен обеспечить гражданам этой балканской страны «хорошее будущее». Об этом Шмидт заявил 2 августа во время торжественного приема по случаю его вступления в должность.

José Cruz/Agência Brasil Кристиан Шмидт

По словам Шмидта, это «одна из самых волнительных задач в Европе».

«Пока 70% молодёжи желает эмигрировать из страны, пока националистические интересы преобладают над общими интересами, здесь будет много работы», — процитировал портал Kliks слова Шмидта.

Верховный представитель отметил, что Босния и Герцеговина нуждается в стабильности и верховенстве закона. «Босния и Герцеговина должна вернуться в политическую повестку международного сообщества и ЕС», — добавил он.

Напомним, что Кристиан Шмидт заменил на должности верховного представителя в БиГ австрийского дипломата Валентина Инцко. Республика Сербская не признает Шмидта легитимным представителем международного сообщества, так как он был назначен на эту должность без одобрения СБ ООН.