Екатеринбург, 3 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев одобрил архитектурную концепцию детского хосписа, который планируется построить на берегу озера Шарташ. Планы по созданию отделения паллиативной помощи детям он обсудил с председателем правления фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко, по инициативе которого был открыт детский хоспис в Санкт-Петербурге, ставший первым таким учреждением в стране.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поддержал идею создания хосписа для детей в Екатеринбурге. Местом строительства по инициативе Екатеринбургской епархии выбрана площадка на берегу Шарташа — на территории бывшего Игнатьевского женского скита Ново-Тихвинского монастыря, окружённого парком. Скит был основан здесь в 1994 году и разместился в уже существовавших деревянных постройках. Долгие годы он был местом, где жили монахини одного из самых крупных монастырей современной России. Сейчас деревянные дома уже давно пришли в негодность, стали небезопасными и давно не используются. Но для епархии и для православных верующих это место — святое и намоленное. Здесь предлагается создать комплекс зданий, где бы неизлечимо больные дети могли чувствовать себя не пациентами больницы, а просто детьми.

«Мы последовательно занимаемся развитием паллиативной помощи в Свердловской области. Работаем над повышением ее доступности и качества. Маленьким пациентам с тяжёлыми заболеваниями необходима не только профессиональная медицинская помощь, но и особенно бережный уход, психологическая поддержка, комфортные условия для жизни. В поддержке и помощи нуждаются и семьи таких ребят», — отметил Евгений Куйвашев.

После одобрения самой идеи строительства хосписа на Шарташе архитектурное бюро ARCHINFORM и возглавляющий его архитектор Тимур Абдуллаев безвозмездно разработали его проект. Помощь и при подготовке медико-технического задания, и при разработке концепции отделения паллиативной помощи детям всё это время оказывал основатель и руководитель первого в России детского хосписа в Санкт-Петербурге Александр Ткаченко.

«Санкт-петербургский детский хоспис, который был родоначальником развития паллиативной помощи детям в стране, построил первый стационар, выступил в роли ресурсного центра, который помог сформулировать медико-техническое задание по высоким стандартам оказания помощи. Детский хоспис — это не только стационар, не только медицина, это психологическая, социальная, духовная помощь. Это весь комплекс, который помогает ребёнку быть ребёнком: радоваться, учиться, общаться с другими. Вся эта философия должна быть воплощена в архитектурной среде. Здание должно быть создано так, чтобы ребёнку было комфортно, чтобы он мог не испытывать ни боли, ни страха, мог продолжать играть и развиваться, несмотря на болезнь», — отметил Александр Ткаченко.

Как рассказал архитектор Тимур Абдуллаев, следуя этим установкам, авторы проекта решили «растворить» здания детского хосписа в живописном окружающем ландшафте. Предполагается, что здесь не будет больших и громоздких сооружений. Вместо них — построенные из природных материалов двухэтажные корпуса. В них разместятся достаточно просторные палаты — около 30 квадратных метров каждая для того, чтобы с детьми могли находиться близкие, — медицинские посты и кабинеты, игровые, музыкальный зал, учебные классы, отделения для выездной службы и хозяйственные помещения. В центре всей архитектурной композиции — зимний сад.

Александр Ткаченко предложил при принятии окончательных решений о том, как будут выглядеть пространства внутри хосписа, ориентироваться на то, каким бы их хотели видеть юные пациенты и их родители, обсудить с ними варианты и детали. «Так мы создадим пространство для детей не таким, каким его хотят видеть взрослые, а таким, каким сами дети этого хотят», — сказал он.

«Наша задача — не создавать здание, которое будет напоминать обычную больницу. Философия самого учреждения предполагает, что ребёнок не будет ощущать себя в неестественном окружении, а будет чувствовать себя как в хорошем загородном доме. Благодаря общим усилиям, личным чувствам и любви, с которыми все участники подходят к этому делу, складывается интересный и нужный проект», — отметил инициатор создания хосписа Тимофей Жуков.

Евгений Куйвашев поручил к середине октября разработать пошаговый план воплощения всех одобренных замыслов в жизнь.