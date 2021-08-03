Симферополь, 3 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Более 2 млрд рублей составили прямые налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли Республики Крым за шесть месяцев 2021 года, об этом написал в соцсетях 3 августа глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По сравнению с тем же периодом 2020 года сумма налоговых поступлений от туризма выросла на 54,9%.

«Впереди еще один ответственный месяц летнего сезона, и в августе по моему поручению продолжается усиленный ежедневный мониторинг всех средств размещения и объектов туристической инфраструктуры», — написал Аксёнов.

Он уточнил, что в отелях и санаториях не фиксировалось ни серьезных нарушений, ни вспышек заражения коронавирусом, однако мониторинг будет усилен.

Как сообщало ИА REGNUM, туристический поток в Крым за семь месяцев 2021 года составил 5 миллионов 67 тысяч человек, что на 27% больше, чем за тот же период 2019 года.