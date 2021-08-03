Чебоксары, 3 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В России в августе стартовала сельхозмикроперепись. В Чувашии к работе подключились почти 500 переписчиков, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате по итогам пресс-конференции руководителя ведомства Эльвиры Максимовой.

Chuvash.gks.ru Пресс-конференция руководителя Чувашстата Эльвиры Максимовой

В регионе обследованием будут охвачены 353 сельскохозяйственные организации, 1388 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 769 некоммерческих объединений граждан и более 234 тыс. личных подсобных хозяйств населения сельской местности.

В ведомстве поясняют, что обследование проводится для формирования статистики о производстве сельхозпродукции и отраслевой структуре АПК. Аграриям предстоит ответить на вопросы о земельных ресурсах, посевных площадях, поголовье животных.

К работе приступили почти 500 переписчиков, которых можно будет узнать по фирменной экипировке и удостоверению. Переписывать они будут при помощи планшета. При этом респонденты не обязаны предъявлять переписчикам документы, подтверждающие их слова.

Chuvash.gks.ru Переписчики

При желании участники переписи могут самостоятельно заполнить электронные переписные листы с помощью системы web-сбора Росстата.

«Результаты микропереписи позволят оказать адресную поддержку сельхозпроизводителям со стороны государства и получить информацию в области сельского хозяйства в разрезе каждого муниципального образования», — говорят в Чувашстате.

Как сообщало ИА REGNUM, сельскохозяйственная микроперепись началась в России 1 августа и продлится до 31 августа. Предварительные итоги будут подведены в четвёртом квартале 2021 года, окончательные — в конце 2022 года.