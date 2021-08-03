В Уфе загорелись три жилых дома
Уфа, 3 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Три жилых дома загорелись в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что ночью 3 августа спасатели получили сообщение о том, что в Уфе на ул. Чкалова горит жилой дом. По тревоге были подняты 43 спасателя на 14 единицах техники.
Прибыв не место происшествия, огнеборцы установили, что горят три жилых дома, к тому же есть угроза распространения огня на два соседних жилых дома и надворные строения.
«На месте пожара создан оперативный штаб, два боевых участка, на тушение было подано 6 стволов «РСК-50», работают два звена газодымозащитной службы», — сообщает пресс-служба ведомства. Вскоре спасателям удалось локализовать пожар на площади 200 кв. метров. Чуть позже они ликвидировали открытое горение. К счастью обошлось без пострадавших и погибших.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии во время пожара в жилом доме погиб мужчина.