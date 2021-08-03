Уфа, 3 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Три жилых дома загорелись в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Пожар в доме

Сообщается, что ночью 3 августа спасатели получили сообщение о том, что в Уфе на ул. Чкалова горит жилой дом. По тревоге были подняты 43 спасателя на 14 единицах техники.

Прибыв не место происшествия, огнеборцы установили, что горят три жилых дома, к тому же есть угроза распространения огня на два соседних жилых дома и надворные строения.

«На месте пожара создан оперативный штаб, два боевых участка, на тушение было подано 6 стволов «РСК-50», работают два звена газодымозащитной службы», — сообщает пресс-служба ведомства. Вскоре спасателям удалось локализовать пожар на площади 200 кв. метров. Чуть позже они ликвидировали открытое горение. К счастью обошлось без пострадавших и погибших.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии во время пожара в жилом доме погиб мужчина.