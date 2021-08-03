Ижевск, 3 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 3 августа выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 172 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 40 574 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 27 детей в возрасте до 14 лет и 33 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 51 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 33 710 человек. Всего в республике с начала пандемии скончались 1234 человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано восемь летальных случаев, за минувшие сутки скончались также восемь жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 5630 жителей. Из числа получающих лечение 4850 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1135 человек — в состоянии средней степени тяжести, 205 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные дни Удмуртия получила первую партию вакцины от коронавируса «Спутник лайт». Объем поступившей партии составляет 16,8 тыс. комплектов, в настоящее время завершается распределение препарата по медицинским организациям.

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