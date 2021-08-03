Саратов, 3 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще 257 случаев заражения коронавирусом, сообщает 3 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 61 пациента, с признаками ОРВИ — 187 человек, у девяти пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 255 заражений. Всего подтверждено 73 842 случая инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 68 732 человека, за сутки — 218 пациентов.

Снова наибольшее количество инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 87 человек, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители от 30 до 39 лет и старше 60 лет — 54 и 53 человека соответственно, 24 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по данным на 2 августа прошли около 540 тыс. человек.

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