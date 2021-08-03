Оренбург, 3 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Оренбурге по факту крупного пожара в Протопоповской роще возбудили уголовное дело, сообщили 3 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Пресс-служба администрации Оренбурга К тушению пожара привлекли авиацию

Полиция усмотрела признаки преступления по части 1 статьи 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). В настоящее время в Протопоповской роще работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, в областном центре третий день тушат пожар в Протопоповской роще, которая расположена по соседству с дачными массивами. В городе с 1 августа введен режим ЧС. В ликвидации лесного пожара задействована авиация.