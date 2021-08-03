Москва, 3 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Лидер проекта «Лев против» Михаил Лазутин был задержан в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ в Парке Горького

По данным СМИ, между активистами движения и празднующими День ВДВ произошёл конфликт 2 августа в столичном Парке Горького. Общественники просили отдыхающих не пить алкоголь, в результате получили активную реакцию. Некоторые десантники вступали в споры, считая, что правы.

Уточняется, что в результате был задержан лидер движения «Лев против» Михаил Лазутин.

Телеграм-канал Mash опубликовал кадры задержания Лазутина. Мужчину вели по парку сотрудники ОМОНа.