Санкт-Петербург, 3 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Две трети жилищного фонда Санкт-Петербурга подготовлено к новому отопительному сезону, сообщил 3 августа вице-губернатор города Николай Бондаренко.

Mil.ru Подготовка к отопительному сезону

По его словам, акты испытания систем теплопотребления на плотность и прочность получены администрациями на 15 822 дома. По плану на 1 августа нужно было подготовить инженерные сети в 15 712 домах.

«К отопительному сезону обеспечена техническая готовность 66% домов всего городского жилфонда. Подписаны паспорта готовности к отопительному периоду на 14 435 домов, что составляет 61% от общего количества жилых зданий», — сообщил чиновник.

Управляющие организации продолжают ремонтировать многоквартирные дома. В этом сезоне к зиме готовят 23 806 жилых зданий. Подготовка к предстоящему отопительному сезону идет в соответствии с утвержденным графиком.

«Очередная отчетная дата по подготовке к зиме — 1 сентября», — указал Бондаренко.