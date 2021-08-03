Магнитогорск, Челябинская область, 3 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Челябинской области идёт проверка в связи со сходом электровоза с рельсов. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Mikael655 Электровоз

Инциент произошёл рано утром 3 августа на станции Магнитогорск-Грузовой. С рельсов сошли сам электровоз и два вагона.

Транспортные средства не опрокинулись. Пострадавших нет. Пострадавших нет. Идут восстановительные работы.