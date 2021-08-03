Ярославль, 3 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля отклонил иск по громкому делу о попытке сноса исторического дома в «Актёрском квартале» на улице Чайковского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дом в «Актёрском квартале»

С иском обратилась жительница квартала. Она потребовала запретить все работы, связанные со сносом здания.

«Истец просит возложить на ответчика обязанность не проводить какие-либо работы: землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и не предпринимать никаких действий, направленных на изменение внешнего облика дома до принятия окончательного решения по заявлению Тараева С.И. о включении объекта культурного наследия «Ансамбль жилых домов 1948—1950-х годов», обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия», — говорится в определении суда.

Несмотря на большой общественный резонанс, суд не стал удовлетворять иск. Как объяснил судья Петухов, заниматься спасением памятников должны не неравнодушные граждане, а департамент охраны объектов культурного наследия. У него имеются соответствующие полномочия. А у граждан их нет.

«Учитывая, что полномочиями по выявлению, охране и надзору за объектами культурного наследия, либо объектами, обладающими признаками объекта культурного наследия входят в компетенцию государственных органов власти, суд считает, что Байдужая В.Ю., заявляя требования о не проведении работ в отношении указанного здания, обладающего признаками объекта культурного наследия фактически обращается в суд в интересах Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Однако истцу не предоставлено законом такое право. В связи с чем, данное гражданское дело подлежит прекращению», — сказано в определении суда.

При этом стоит отметит, что остановили снос здания сами жители квартала, встав под ковш экскаватора. Сейчас определение суда уже не повлияет на судьбу «Актёрского квартала». Как обещал губернатор области, в ближайшее время дома получат статус достопримечательного места и собственнику дома придётся возвращать ему исторический вид.