Ханты-Мансийск, 3 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (48 случаев), сообщает 3 августа региональный оперативный штаб.

Kurganobl.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 197 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 3 августа в Югре зарегистрировано 65 935 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 62 006 человек, 955 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).