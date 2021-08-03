Калуга, 3 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Калужской области низкий охват населения вакцинацией от COVID-19 по-прежнему наблюдается в 12 муниципалитетах. Среди них — Дзержинский, Жиздринский, Износковский, Козельский, Кировском, Людиновский, Малоярославецкий, Мещовский, Сухиничский, Ульяновский, Хвастовичский районы и город Обнинск. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

По количеству заражённых коронавирусом (4,2% населения) Калужская область занимает 54-е место в Российской Федерации. Зарегистрировано 41 тыс. 553 случая заболевания COVID-19. В регион поступило 267 тыс. 824 комплекта вакцины от коронавируса. Привит 234 тыс. 791 человек (48,1% от плана), из них полностью прошли вакцинацию 178 тыс. 362 человека.

Калужские власти обеспокоены вопросами, связанными с незаконным оборотом документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции и проведения обследований на наличие SARS-CoV-2 методом ПЦР. По словам врио заместителя начальника УМВД России по Калужской области Валерия Полиданова, на проверке в полиции находятся пять материалов такого рода.