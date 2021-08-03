Якутск, 3 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Мирнинском районе Якутии резко возросло количество заболевших коронавирусом. Ситуация усугубилась потому, что стали плохо соблюдаться противоэпидемические ограничения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе правительства республики.

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Ещё одна проблема в низкой информированности населения о симптомах и течении заболевания, поэтому люди поздно обращаются за медицинской помощью, констатировала министр здравоохранения региона Елена Борисова.

«Ситуация категорически нам не нравится. У нас в последнюю неделю идут ухудшения, причём ухудшения достаточно серьёзные», — констатировал глава региона Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 3 августа в Якутии были подтверждены 146 новых случаев заболевания COVID-19 (днём ранее — 155). Всего за время циркуляции COVID-19 им были инфицированы 45 022 жителя республики.