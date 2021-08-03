Бразилиа, , 09:23 — REGNUM Высший избирательный суд Бразилии, выполняющий функции центризбиркома, потребовал провести расследование из-за заявлений президента Жаира Болсонару об уязвимости системы голосования в стране. Ходатайство о расследовании одобрили на пленарном заседании суда 3 августа.

Жаир Болсонару Gustavo Lima / Zeca Ribeiro / Agência Brasil

Глава Высшего избирательного суда Луис Роберту Баррозу наонлайн-заседании заявил, что в выступлении президента от 28 июля 2021 года могут присутствовать преступные действия. Они соотносятся с предметом расследования, известного как «расследование о лживых новостях».

Такое расследование проходит под надзором высшей судебной инстанции страны — Федерального верховного суда. Инициативу Баррозу единогласно поддержали участники заседания.

Ранее Болсонару не раз заявлял, что не доверяет действующей системе голосования. На выборах используются только электронные урны, а это, считает президент, не исключает подтасовок.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля бразильский лидер в эфире государственного телевидения заявил, что в ходе выборов 2018 года он победил ещё в первом туре, но результаты якобы подтасовали. Болсонару добавил, что может отказаться от участия в новых выборах, которые пройдут в 2022 году.

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